Молодежная сборная Бразилии досрочно квалифицировалась на чемпионат мира.

Команда Рамона Менезеса обыграла сборную Парагвая со счетом 3:1 в 3-м туре отборочного турнира ЧМ-2025 со счетом 3:1.

Бразильцы выиграли все 3 матча квалификационной стадии и лидируют в турнирной таблице. Они гарантировали себе место среди 4 южноамериканских команд, которые примут участие в финальном этапе чемпионата мира. Турнир пройдет в Чили в сентябре.

За сборную Бразилии U20 выступает нападающий «Зенита » Педро дос Сантос. Следующий матч команда проведет 14 февраля – против Аргентины.