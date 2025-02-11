  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная Бразилии U20 досрочно квалифицировалась на ЧМ-2025. За команду играет форвард «Зенита» Педро
6

Сборная Бразилии U20 досрочно квалифицировалась на ЧМ-2025. За команду играет форвард «Зенита» Педро

Молодежная сборная Бразилии досрочно квалифицировалась на чемпионат мира.

Команда Рамона Менезеса обыграла сборную Парагвая со счетом 3:1 в 3-м туре отборочного турнира ЧМ-2025 со счетом 3:1. 

Бразильцы выиграли все 3 матча квалификационной стадии и лидируют в турнирной таблице. Они гарантировали себе место среди 4 южноамериканских команд, которые примут участие в финальном этапе чемпионата мира. Турнир пройдет в Чили в сентябре. 

За сборную Бразилии U20 выступает нападающий «Зенита» Педро дос Сантос. Следующий матч команда проведет 14 февраля – против Аргентины. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Jovem Pan
logoсборная Бразилии U-20
logoсборная Парагвая U-20
logoЧМ-2023 U-20
logoпремьер-лига Россия
logoПедро дос Сантос
Рамон Менезес
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Мостовой об 1 млн рублей в месяц на расходы: «Зиньковский сказал, что тратит 150 тысяч в Москве с женой. Ну, блин, как? У меня большая часть уходит родителям и сестре»
27 минут назад
Соболев забил 4 гола в 6 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард отличился на 86-й минуте игры с «Пюником»
2742 минуты назад
Ищем опытного аккаунт-менеджера в отдел продаж. Сделаем больше рекламных активаций, чем голов у Роналду!
47 минут назадВакансия
Андрей Мостовой об отношениях: «Раньше думал про женатых: «Дураки, от чего отказываетесь?» Взгляды поменялись, иногда есть чувство несчастья – оно связано с одиночеством»
8358 минут назад
Лунев о матче сборной с Медиалигой: «Давайте еще со сборной медработников или ДПСников сыграем. Это не профессиональный спорт, пусть играют с себе подобными»
46сегодня, 08:35
«Спартак» подписал контракт с Солари из «Ривер Плейт» на 4,5 года («Чемпионат»)
86сегодня, 08:23
Мирзов про хадж в Мекку: «Душа успокаивается на 1000%. Приезжаешь домой совершенно другим человеком, голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься»
31сегодня, 07:55
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Ман Сити» против «Реала», «ПСЖ» в гостях у «Бреста», «Ювентус» примет ПСВ, «Спортинг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд
57сегодня, 07:51
«На стадион пришел фанат с флагом Украины. Перед посольством России написали красным «лжецы». А в целом люди очень позитивно относились». Чагров о реакции на россиян в Исландии
36сегодня, 07:45
Абаскаль о новой работе: «У меня все хорошо. Я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию»
47сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
только что
«Ювентус» – ПСВ. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
29 минут назад
Александр Ширко: «Претензии Мостового к Абаскалю обоснованы. У нас отдают предпочтение всем, кроме тех, кто играл на высоком уровне или играл вообще»
732 минуты назад
Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Пюник», «Динамо» Махачкала против «Кайрата»
750 минут назад
Капленко из «Химок» о расходах в месяц: «Мне хватит и 100 тысяч, наверное. В Оренбурге жить дешевле раза в два-три, но по сравнению с Москвой там нечего делать»
2сегодня, 08:12
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
15сегодня, 07:15
Товарищеский матч. «Зенит» играет с «Пюником» в Абу-Даби. Кержаков, Родригао и Соболев вышли в старте
17сегодня, 07:05Live
Газизов об Абакаре Гаджиеве: «Звонков от европейских клубов не было, но у меня есть конкретные сведения, что он и правда на карандаше»
4сегодня, 06:58
Ринат Билялетдинов: «Батраков не повторит путь Миранчуков, те двое по-другому строят игру. Он ближе к раннему Измайлову»
5сегодня, 06:22
«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
5сегодня, 05:45
Рекомендуем