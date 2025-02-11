Сборная Бразилии U20 досрочно квалифицировалась на ЧМ-2025. За команду играет форвард «Зенита» Педро
Молодежная сборная Бразилии досрочно квалифицировалась на чемпионат мира.
Команда Рамона Менезеса обыграла сборную Парагвая со счетом 3:1 в 3-м туре отборочного турнира ЧМ-2025 со счетом 3:1.
Бразильцы выиграли все 3 матча квалификационной стадии и лидируют в турнирной таблице. Они гарантировали себе место среди 4 южноамериканских команд, которые примут участие в финальном этапе чемпионата мира. Турнир пройдет в Чили в сентябре.
За сборную Бразилии U20 выступает нападающий «Зенита» Педро дос Сантос. Следующий матч команда проведет 14 февраля – против Аргентины.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Jovem Pan
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