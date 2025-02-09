Товарищеский матч. Чили разгромила Панаму – 6:1, Герра сделал хет-трик
Сборная Чили разгромила Панаму (6:1) в товарищеском матче.
В составе чилийцев хет-триком отметился форвард Николас Герра, выступающий за «Универсидад де Чили».
Товарищеский матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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