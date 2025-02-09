Альварес паненкой забил «Реалу» с пенальти. Куртуа прыгнул в угол

Хулиан Альварес в издевательской манере пробил пенальти в игре с «Реалом».

«Атлетико» играет с «Реалом » на выезде в 23-м туре Ла Лиги (1:0, перерыв).

На 35-й минуте гости получили право на 11-метровый – Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади.

Аргентинский нападающий «Атлетико » подсек мяч и пробил по центру ворот. Вратарь хозяев Тибо Куртуа прыгнул в левый от себя угол.