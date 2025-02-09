Альварес паненкой забил «Реалу» с пенальти. Куртуа прыгнул в угол
Хулиан Альварес в издевательской манере пробил пенальти в игре с «Реалом».
«Атлетико» играет с «Реалом» на выезде в 23-м туре Ла Лиги (1:0, перерыв).
На 35-й минуте гости получили право на 11-метровый – Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади.
Аргентинский нападающий «Атлетико» подсек мяч и пробил по центру ворот. Вратарь хозяев Тибо Куртуа прыгнул в левый от себя угол.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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