Дуран будет летать на тренировки «Аль-Насра» из Бахрейна – из-за запрета жить с девушкой в Саудовской Аравии, вероятно. Это около 965 км и более 2,5 часов полета в день (The Sun)

Джон Дуран намерен летать на тренировки «Аль-Насра» из Бахрейна.

Колумбийский нападающий перешел в саудовский клуб из «Астон Виллы» за 70 миллионов фунтов в конце прошлой недели.

Как сообщает The Sun, игрок объявил «Аль-Насру», что хочет жить в Бахрейне. Расстояние оттуда до тренировочной базы клуба составляет более 480 км. Регулярный рейс из аэропорта Бахрейна в Эр-Рияд занимает 1 час и 20 минут, в день футболисту предстоит летать более 2,5 часов и преодолевать порядка 965 км.

Решение 21-летнего игрока отчасти обусловлено путаницей по поводу того, разрешат ли ему жить со своей девушкой в ​​Саудовской Аравии. Согласно шариату, совместное проживание не состоящих в браке пар не приветствуется. Частные арендодатели часто требуют доказательства брака, прежде чем согласиться сдать недвижимость в аренду. Однако на практике закон не всегда соблюдается.

Отмечается, что Стивен Джеррард и Джордан Хендерсон также базировались в Бахрейне во время пребывания в «Аль-Иттифаке», однако путь до базы этого клуба занимает всего час езды.