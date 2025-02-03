«Болонья» арендовала Калабрию у «Милана» до конца сезона. Давиде играл за «россонери» с 2015 года

Давиде Калабрия перешел в «Болонью» из «Милана».

28-летний правый защитник арендован «Болоньей» до завершения этого сезона.

В нынешнем сезоне Давиде Калабрия провел 7 матчей в Серии А.

Калабрия – воспитанник академии «Милана ». Он дебютировал за команду в Серии А в конце сезона-2014/15 и с тех пор играл только за этот клуб. Его контракт с миланцами рассчитан до лета.