«Болонья» арендовала Калабрию у «Милана» до конца сезона. Давиде играл за «россонери» с 2015 года
Давиде Калабрия перешел в «Болонью» из «Милана».
28-летний правый защитник арендован «Болоньей» до завершения этого сезона.
В нынешнем сезоне Давиде Калабрия провел 7 матчей в Серии А.
Калабрия – воспитанник академии «Милана». Он дебютировал за команду в Серии А в конце сезона-2014/15 и с тех пор играл только за этот клуб. Его контракт с миланцами рассчитан до лета.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Болоньи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем