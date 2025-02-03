«Ман Сити» отставал на 2 очка от «Ливерпуля» при матче в запасе после 24 туров прошлого сезона. Сейчас – на 15 баллов

«Манчестер Сити» отстает на 15 очков от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля».

На данный момент команда тренера Пепа Гвардиолы набрала 41 балл в 24 матчах и находится на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ .

Лигу сейчас возглавляет «Ливерпуль », в активе которого 56 очков в 23 играх.

В этот момент прошлого сезона – после 24 туров – «Манчестер Сити » имел на счету 52 балла в 23 матчах и уступал два очка «Ливерпулю», у которого было 54 очка в 24 встречах.

«Горожане» стали чемпионами в минувшем сезоне, набрав 91 балл в 38 матчах.