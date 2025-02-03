Защитник ПАОК Кастро: «Без побед в дерби взять золото не получится. Нужно выправлять ситуацию»

Хонни Кастро прокомментировал поражение от АЕК в 21-м туре Суперлиги Греции.

ПАОК уступил дома 1:2 из-за дубля Эрика Ламелы, защитник Абдул Рахман Баба отыграл один гол. Федор Чалов пропустил матч из-за ушиба, Магомед Оздоев вышел в старте и был заменен на 85-й минуте. АЕК поднялся на 2-ю строчку в таблице, ПАОК остался 4-м.

«Если плохо начинать такие матчи, то сложно победить. Теперь мы будем бороться в каждой игре.

Не согласен, что это потолок ПАОК. Это факт, что мы не выиграли в нескольких важных матчах, но мы не заслуживали поражения во всем. Без побед в дерби взять золото не получится. Мы профессионалы, нам нужно много работать и выправлять ситуацию», – заявил испанский защитник.

Следующий матч ПАОК проведет 8 февраля, команда Чалова и Оздоева в Суперлиге Греции сыграет с ОФИ в 21:00 мск, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире.

Шедевр от Ламелы – в прямом эфире Спортса’’! Только гляньте на этот удар с лета

Полная запись матча с комментарием Эльвина Керимова