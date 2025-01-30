Шевченко посетил тренировку «Реала». Андрей пообщался с Анчелотти, а также с Луниным и другими футболистами
Андрей Шевченко посетил тренировку «Реала».
Бывший футболист, а ныне президент Украинской ассоциации футбола, поприветствовал Карло Анчелотти и команду на базе в Мадриде.
Он посетил первую тренировку команды в рамках подготовки к субботнему матчу с «Эспаньолом».
Шевченко пообщался с украинским голкипером Андреем Луниным и другими игроками клуба.
Фото: realmadrid.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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