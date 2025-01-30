Кулусевски о проблемах «Тоттенхэма»: «У нас 10-11 футболистов для игры в четырех турнирах – это ненормально. Я верю в футбол Постекоглу – он подходящий человек для команды»

Деян Кулусевски высказался относительно результатов «Тоттенхэма».

Команда тренера Энджа Постекоглу не выигрывает семь матчей подряд и занимает 15-е место в таблице АПЛ .

«Не поймите меня неправильно, но мы совершали ошибки. Но у нас 10-11 готовых футболистов для игры в четырех турнирах. Это ненормально.

Поэтому мы расплачиваемся за это результатами, особенно в АПЛ. Мы играем три игры в неделю с 9-10 игроками. Это все, что нужно сказать.

У нас 11 игроков, которые играют по три матча в неделю в течение длительного периода. Я не вижу, чтобы какая-либо другая команда делала это.

Я должен сражаться и за тренера, потому что верю в его футбол. Он подходящий человек для нашей команды», – сказал полузащитник «Тоттенхэма » Деян Кулусевски .