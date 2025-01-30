Бонифасе останется в «Байере» и не перейдет в «Аль-Наср». Саудовский клуб выбрал Дурана из «Астон Виллы»

Виктор Бонифасе остается в «Байере» на фоне слухов о переходе в Саудовскую Аравию.

«Я думаю, он останется с нами. Я доволен и счастлив», – сказал главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось , что «Байер» достиг соглашение с «Аль-Насром» о продаже нападающего более чем за 60 миллионов евро.

Параллельно клуб из Саудовской Аравии договорился с «Астон Виллой» о трансфере форварда Джона Дурана за 77 миллионов евро плюс бонусы.

«Аль-Насру» нужно было выбрать одного из этих футболистов. Журналист Фабрицио Романо сообщил , что Дуран переходит в клуб из Саудовской Аравии.