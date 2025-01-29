Форвард «Родины» Тимошенко: «В РПЛ и первой лиге футболисты плюс-минус одинаковые. Особой разницы нет, но в Премьер-лиге все на 2-3 секунды быстрее»

Иван Тимошенко сравнил уровень Мир РПЛ и Первой лиги.

– Вы впервые попали в РПЛ. Там сильно отличается уровень игры от того, что было в Первой лиге?

– Я бы не сказал, что прямо сильно. Просто все немного быстрее.

Первое время тяжело, но когда ты адаптируешься, то уже особо не видишь разницы между Первой лигой и Премьер-Лигой. Потому что и там, и там плюс-минус одинаковые футболисты

Есть легионеры, которые выделяются, а есть такие же, как российские футболисты. Просто в Премьер-Лиге все делается на 2-3 секунды быстрее.

– Играть против кого из защитников РПЛ вам было тяжелее всего?

– Я не так много поиграл, чтобы оценивать. Есть топ-6 команд. С каждой из них тяжело играть, у них хорошая линия обороны, – сказал нападающий «Родины », выступавший за «Акрон » в осенней части сезона.