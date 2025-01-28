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  • Гвардиола о возможном вылете из ЛЧ: «Для «Ман Сити» это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Хотим пройти дальше – это возможность, вызов»
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Гвардиола о возможном вылете из ЛЧ: «Для «Ман Сити» это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Хотим пройти дальше – это возможность, вызов»

Пеп Гвардиола заявил, что не думает о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Горожане» занимают 25-е место в таблице общего этапа турнира, набрав 8 очков после 7 матчей. В последнем туре команда Гвардиолы встретится с «Брюгге». 

– В сложившейся ситуации мы должны выиграть матч, а если нет, то прекратим участвовать в турнире. Мы хотим пройти дальше, чтобы иметь шанс сыграть еще два матча и пройти в следующий этап.

Это не проблема, это возможность, вызов, и нам предстоит с этим столкнуться.

– Если «Манчестер Сити» не выйдет в следующий раунд, что это будет означать?

– Для клуба это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Я знаю, что всем интересно, пройдем мы дальше или нет, но я думаю, мы это сделаем. 

Спасибо за беспокойство на случай, если мы вылетим. Но вы можете задать мне вопрос после игры, и я вам отвечу.

– Как вы считаете, «Сити» прибавил в форме?

– Нет. Еще нет. Потому что это всего лишь несколько игр, – сказал Гвардиола. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoБрюгге
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