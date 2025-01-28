Гвардиола о возможном вылете из ЛЧ: «Для «Ман Сити» это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Хотим пройти дальше – это возможность, вызов»
«Горожане» занимают 25-е место в таблице общего этапа турнира, набрав 8 очков после 7 матчей. В последнем туре команда Гвардиолы встретится с «Брюгге».
– В сложившейся ситуации мы должны выиграть матч, а если нет, то прекратим участвовать в турнире. Мы хотим пройти дальше, чтобы иметь шанс сыграть еще два матча и пройти в следующий этап.
Это не проблема, это возможность, вызов, и нам предстоит с этим столкнуться.
– Если «Манчестер Сити» не выйдет в следующий раунд, что это будет означать?
– Для клуба это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Я знаю, что всем интересно, пройдем мы дальше или нет, но я думаю, мы это сделаем.
Спасибо за беспокойство на случай, если мы вылетим. Но вы можете задать мне вопрос после игры, и я вам отвечу.
– Как вы считаете, «Сити» прибавил в форме?
– Нет. Еще нет. Потому что это всего лишь несколько игр, – сказал Гвардиола.
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