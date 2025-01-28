«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)
Майк Тулльберг может остаться тренером «Боруссии» до конца сезона.
Ранее стало известно, что руководство клуба встретилось с бывшим тренером «Баварии» Нико Ковачем, чтобы обсудить возможное сотрудничество.
По данным Sky Sport, дортмундцы хотят, чтобы 53-летний специалист возглавил команду до лета. Однако хорват дал понять, что не готов приходить на временную позицию.
Отмечается, что если переговоры с Ковачем не увенчаются успехом, то исполняющий обязанности главного тренера Майк Тулльберг может продолжить работу с «Боруссией» до конца сезона.
Тен Хага в «Боруссии» не будет – слишком дорогой. «МЮ» продолжает платить Эрику после увольнения
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Патрика Бергера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем