«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)

Майк Тулльберг может остаться тренером «Боруссии» до конца сезона.

Ранее стало известно , что руководство клуба встретилось с бывшим тренером «Баварии» Нико Ковачем , чтобы обсудить возможное сотрудничество.

По данным Sky Sport, дортмундцы хотят, чтобы 53-летний специалист возглавил команду до лета. Однако хорват дал понять, что не готов приходить на временную позицию.

Отмечается, что если переговоры с Ковачем не увенчаются успехом, то исполняющий обязанности главного тренера Майк Тулльберг может продолжить работу с «Боруссией » до конца сезона.

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