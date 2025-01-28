«Ювентус» арендовал Вейгу у «Челси» за 3,8+1,5 млн евро
Ренату Вейга перешел из «Челси» в «Ювентус».
Туринский клуб объявил о подписании 21-летнего защитника на правах аренды до конца сезона.
Лондонцы получат 3,8 миллиона евро, но эта сумма может возрасти на 1,5 млн евро при достижении определенных спортивных целей. Сумма дополнительных выплат составит 200 тысяч евро.
В текущем сезоне АПЛ португальский футболист провел 7 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
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