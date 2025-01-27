У «Химок» появится крупный инвестор, если клуб останется в РПЛ. Команду сформируют из россиян и 4-5 легионеров, задача – быть в топ-8 (Иван Карпов)
«Химки» могут обрести нового инвестора.
Как сообщает журналист Иван Карпов, если команде удастся остаться в РПЛ по итогам сезона, летом у нее появится крупный инвестор.
В таком случае в комплектовании состава ставку сделают на российских футболистов и добавят к ним 4-5 легионеров, способных определять результат.
При этом перед командой поставят задачу – оказаться в первой восьмерке клубов РПЛ.
На данный момент в этом сезоне «Химки» находятся на 13-й позиции в таблице чемпионата России.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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