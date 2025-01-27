У «Химок» появится крупный инвестор, если клуб останется в РПЛ. Команду сформируют из россиян и 4-5 легионеров, задача – быть в топ-8 (Иван Карпов)

«Химки» могут обрести нового инвестора.

Как сообщает журналист Иван Карпов, если команде удастся остаться в РПЛ по итогам сезона, летом у нее появится крупный инвестор.

В таком случае в комплектовании состава ставку сделают на российских футболистов и добавят к ним 4-5 легионеров, способных определять результат.

При этом перед командой поставят задачу – оказаться в первой восьмерке клубов РПЛ.

На данный момент в этом сезоне «Химки » находятся на 13-й позиции в таблице чемпионата России.