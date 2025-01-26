«Зенит» и «Динамо» проведут товарищеский матч в Катаре 27 января
«Зенит» и «Динамо» сыграют товарищеский матч на зимних сборах.
Об этом сообщают пресс-службы клубов.
Встреча пройдет 27 января в Катаре и начнется в 11:00 по московскому времени.
Позднее команды примут участие в Winline Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.
«Динамо» сыграет в группе со «Спартаком» и «Краснодаром», «Зенит» – с ЦСКА и «Ростовом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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