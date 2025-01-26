«Зенит» и «Динамо» проведут товарищеский матч в Катаре 27 января

«Зенит» и «Динамо» сыграют товарищеский матч на зимних сборах.

Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Встреча пройдет 27 января в Катаре и начнется в 11:00 по московскому времени.

Позднее команды примут участие в Winline Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

«Динамо» сыграет в группе со «Спартаком» и «Краснодаром», «Зенит» – с ЦСКА и «Ростовом».