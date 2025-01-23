«Юве» обсуждает с «Вест Хэмом» аренду Тодибо, лондонцы хотят включить в сделку обязательный выкуп. Защитник хочет перейти
«Ювентус» возобновил интерес к Жан-Клеру Тодибо.
Туринский клуб хочет подписать защитника «Вест Хэма», сообщает Sky Sport.
«Бьянконери» претендовали на трансфер французского игрока еще летом, но его перехватили «молотобойцы» – они арендовали Тодибо у «Ниццы» с обязательством выкупа за 40 млн евро.
Сейчас «Ювентус» и «Вест Хэм» обсуждают возможность аренды футболиста. Лондонцы настаивают, чтобы сделка предусматривала обязательство выкупа, в то время как туринцы хотят, чтобы этот пункт был необязательным.
Решающую роль в переговорах может сыграть желание игрока перейти в «Ювентус».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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