«Уже можно поздравлять «Зенит» с 7-м чемпионством подряд и везти медали в Санкт-Петербург. У нас за первое место борется одна команда». Канчельскис об РПЛ
Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.
Клуб из Санкт-Петербурга завершил осеннюю часть сезона Мир РПЛ на 2-м месте, набрав 39 очков после 18 туров. «Краснодар» опережает сине-бело-голубых за счет победы в очной встрече.
«Думаю, уже можно сказать: «Поздравляем «Зенит» с 7-м чемпионством подряд». Не верю, что они не станут чемпионами в нынешнем сезоне – можно уже везти золотые медали в Санкт-Петербург.
У нас в чемпионате борьба идет за второе место, а за первое борется лишь одна команда. Я еще в начале сезона сказал, что чемпион не изменится», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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