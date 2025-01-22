Левандовски о «Золотом мяче»-2020: «Спустя годы, возможно, пойму, почему все отменили, но пока у меня нет ответа»
Роберт Левандовски до сих пор не может понять, почему не получил «Золотой мяч».
В 2020 году France Football принял решение отменить церемонию вручения приза на фоне изменений в сезоне, связанных с пандемией коронавируса.
«Кажется, это единственный год, когда все отменили по какой-то причине. Я не знаю, почему так. Возможно, спустя годы я пойму, что послужило причиной.
Пока у меня нет ответа», – сказал форвард «Барселоны», выступавший тогда за «Баварию».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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