Кинопоиск эксклюзивно покажет матчи 2-го этапа и Финал четырех Winline Кубка России по футзалу

Кинопоиск покажет соревнования по футзалу.

Матчи II этапа и Финал четырех Winline Кубка России будут доступны в онлайн-кинотеатре в прямом эфире и в записи в разделе «Спорт»

Плей-офф 33-го розыгрыша Кубка страны стартует 24 января. Начиная со стадии 1/8 финала Кинопоиск покажет все игры, включая Финал четырех.

В нынешнем сезоне в турнире участвуют команды из 14 регионов России. По два клуба представляют Республику Коми («Новая Генерация» и «Ухта») и Ханты-Мансийский автономный округ («Газпром-Югра» и «Факел»), по одной — Москву (МФК КПРФ) и Санкт-Петербург («Кристалл»), Ямало-Ненецкий автономный округ («Факел ЯМАЛ»), Красноярский край («Норильский никель»), Оренбургскую («Металлург»), Липецкую (ЛКС), Свердловскую («Синара»), Иркутскую («ИрАэро»), Нижегородскую («Торпедо»), Новосибирскую («Сибиряк»), Тюменскую («Тюмень») и Саратовскую («Саратов-Волга») области.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 24 и 26 января, заключительные четыре игры состоятся 21-23 февраля. Клубы Суперлиги сыграют по одному домашнему и выездному матчу, кроме «Газпром-Югры», КПРФ, «Тюмени» и «Ухты», которые проведут оба матча этапа на домашних аренах соперников из Высшей лиги.

Место и даты проведения Финала четырех определятся позднее.