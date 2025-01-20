«Журналисты задают провокационные вопросы. Надо относиться к спортсменам более уважительно». Форвард «Химок» Руденко о СМИ
Форвард «Химок» Александр Руденко раскритиковал современных журналистов.
– Не замечал тебя за частым общением с прессой, это какая-то принципиальная позиция?
– Просто мне не нравится часто давать интервью. Журналисты задают провокационные вопросы, хочется правду на них ответить, а ты этого не сделаешь.
– Считаешь, что ищут скандал?
– Конечно. Полагаю, надо относиться к спортсменам более уважительно, – сказал Руденко.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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