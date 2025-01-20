«Порту» уволит Витора Бруну после 3 поражений подряд. Клуб начал переговоры с тренером о расторжении контракта
«Порту» уволит Витора Бруну.
Пресс-служба португальского клуба сообщила о начале переговоров о немедленном расторжении контракта с главным тренером. «Порту» проиграл 3 из 3 последних матчей с общим счетом 1:6.
Витор Бруну возглавил «Порту» в июне 2024 года. После 18 туров чемпионата Португалии команда занимает 3-е место, набрав 40 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Порту»
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