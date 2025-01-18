«Ман Сити» и «Арсенал» заинтересованы в 18-летнем норвежце Нюпане. «Русенборг» оценивает хавбека в 10 млн фунтов

«Арсенал» следит за 18-летним норвежцем Сверре Нюпаном.

«Канониры» входят в число клубов, заинтересованных в подписании молодого полузащитника «Русенборга», сообщает Telegraph.

Нюпан уже провел более 50 матчей за «Русенборг» в высшем дивизионе Норвегии. Сообщается, что решение о будущем игрока будет принято в ближайшие недели.

TV2 утверждает, что «Манчестер Сити» также внимательно следит за ним. Считается, что «Русенборг» хочет получить около 10 миллионов фунтов за Нюпана. Интересы Сверре представляет Рафаэла Пимента, которая также является агентом нападающего «Сити» Эрлинга Холанда.

В сезоне чемпионата Норвегии 2024 года Нюпан забил восемь голов в 28 матчах за «Русенборг».