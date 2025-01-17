Райан Рейнольдс, Кейт Аптон, Ева Лонгория, Роб Макэлхенни вложились в покупку колумбийского «Ла-Экидад»

Известные актеры и спортсмены проинвестировали покупку колумбийского «Ла-Экидад».

По информации The Athletic, новым владельцем футбольного клуба стала группа компаний Tylis-Porter. Среди ее инвесторов значатся актеры Райан Рейнольдс, Ева Лонгория и Роб Макэлхенни, модель Кейт Аптон, бейсболист Джастин Верландер, экс-баскетболист Шон Мэрион и предприниматель Скотт Галлоуэй.

«Ла-Экидад» был основан в 1982 году одноименной страховой компанией, которая владела им до настоящего времени.

Команда располагается в столице Колумбии Боготе, домашний стадион клуба «Метрополитано де Толь» вмещает 10 тысяч зрителей.

На данный момент команда занимает 5-е место в чемпионате Колумбии.