Черчесов о Джикии: «Сейчас в «Спартаке» нет ни Амарала, ни Абаскаля – тех, кто его не переподписал. Такие на улице не валяются, дисциплинированный, непьющий, некурящий»

Станислав Черчесов высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Защитник покинул московский клуб в конце прошлого сезона в связи с истечением контракта. В сентябре Джикия перешел в «Химки ».

«Я предполагал, что Джикию не переподпишут. И через полгода нет тех людей, кто это сделал, – ни Амарала , ни Абаскаля , но и нет капитана – Джикии . Георгия нет, Соболева нет, сейчас за Зиньковского взялись – тоже не будет. И те, кто эти действия принимает – один – в Португалии, другой – в Испании, и нет нашего капитана. Надо более взвешенно подходить к ситуации.

– Справедливости ради, уровень Джикии все таки падал...

– Чтобы уровень игры не падал, надо было делать определенные действия, во всяком случае психологические. Не хотелось бы кого-то осуждать. Я тоже был спартаковцем, капитаном, как и он, думаю, надо более взвешенно подходить к таким вещам, а не поверхностно.

Игрок уровня Джикии сколько стоят? Такие, как Джикия, на улице не валяются. Дисциплинированный, непьющий, некурящий. А дисциплинированного игрока привести в форму нужен месяц, не больше, и он будет в порядке, – сказал бывший главный тренер сборной России.