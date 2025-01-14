«Сыров по манере игры похож на Зидана. Когда Елисей играл в команде своего возраста, вся игра строилась через него». Тренер «Лудогорца II» Сираков о 16-летнем воспитаннике «Зенита»
Российский полузащитник, которому 16 января исполнится 17 лет, проводит зимний сбор с основным составом «Лудогорца».
За вторую команду болгарского клуба воспитанник «Зенита» в 2024 году провел 11 матчей и забил один гол.
– Какое впечатление сложилось о молодом футболисте, когда увидели его в первый раз?
– Очень хорошее. Сразу было видно, что он опережает своих сверстников, ему все давалось легко. И не зря Елисей играл за команду старшего возраста. Он хорошо развивается, здорово действует с мячом, у него хорошая левая нога, читает игру.
– А над чем нужно поработать?
– Над «физикой», ему нужно немного окрепнуть.
– На какой позиции Сыров играет лучше всего?
– В центре под нападающими.
– На кого похож по манере игры?
– По манере игры он похож на Зидана. У него с французом похожий стиль, много подключается в атаку, забивает голы и отдает передачи. Когда он играл в команде своего возраста, вся игра строилась через него, он управлял партнерами. И мне приятно работать с таким талантливым игроком, – сказал экс-защитник «Амкара», сейчас возглавляющий «Лудогорец II».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий