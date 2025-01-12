Постекоглу о 3:0 с «Тэмуортом» из 5-й лиги: «Сложная игра, учитывая поле, нужно было сохранять спокойствие и настойчивость. Соперник может гордиться выступлением»
«Шпоры» не смогли поразить ворота команды из 5-й лиги Англии в основные 90 минут. В дополнительное время команда забила три мяча и прошла дальше в Кубке Англии.
«Это была сложная игра, как мы и ожидали. Они создали нам трудности, а учитывая состояние поля, нам нужно было сохранять спокойствие и настойчивость в своей игре. В конце концов, мы сделали то, что должны были».
О наставлениях перед дополнительным временем
«Сохранять спокойствие и настойчивость. Мы знали, что будем сильны в концовке, и было видно, что соперник немного устал. Это футбол – ты входишь в игру с осторожностью, зная, что могут быть трудности и ошибки. В большинстве моментов ребята сохраняли хладнокровие. Я думаю, они оставались спокойными, проявляли настойчивость и прошли дальше.
Мы вышли в следующий раунд, и это была наша цель на сегодня. «Тэмуорт» сыграл действительно хорошо и может гордиться своим выступлением. Что касается нас, то мы идем дальше», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью ITV.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий