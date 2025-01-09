Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 14-го тура.
В четверг «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Охдуд».
В пятницу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сыграет дома с «Аль-Холудом», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино – с «Аль-Шабабом».
В субботу «Аль-Хилаль» Малкома встретится в гостях с «Аль-Орубой», «Аль-Иттихад» Карима Бензема – с «Аль-Фейхой».
Чемпионат Саудовской Аравии
14-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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