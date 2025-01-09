Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 14-го тура.

В четверг «Аль-Наср » Криштиану Роналду примет «Аль-Охдуд ».

В пятницу «Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда сыграет дома с «Аль-Холудом», «Аль-Ахли » Роберто Фирмино – с «Аль-Шабабом».

В субботу «Аль-Хилаль » Малкома встретится в гостях с «Аль-Орубой», «Аль-Иттихад» Карима Бензема – с «Аль-Фейхой».

Чемпионат Саудовской Аравии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии