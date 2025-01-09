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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 14-го тура.

В четверг «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Охдуд».

В пятницу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сыграет дома с «Аль-Холудом», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино – с «Аль-Шабабом».

В субботу «Аль-Хилаль» Малкома встретится в гостях с «Аль-Орубой», «Аль-Иттихад» Карима Бензема – с «Аль-Фейхой».

Чемпионат Саудовской Аравии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАль-Фатех
logoАль-Рияд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Вахда Мекка
logoАль-Халидж
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Охдуд
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Иттифак
logoАль-Хилаль
logoАль-Оруба
logoДамак
logoАль-Раэд
logoАль-Холуд
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Кадисия
logoАль-Таавун
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