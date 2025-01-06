Каземиро интересен «Аль-Насру» Роналду и еще двум клубам из Саудовской Аравии. Хавбек может покинуть «МЮ» в январе
Каземиро может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» проявляют три клуба саудовской лиги, включая «Аль-Наср», в составе которого играет Криштиану Роналду. Не исключено, что бразилец покинет «МЮ» уже в январе.
В текущем сезоне АПЛ Каземиро провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт журналиста Бена Джейкобса в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем