Каземиро интересен «Аль-Насру» Роналду и еще двум клубам из Саудовской Аравии. Хавбек может покинуть «МЮ» в январе

Каземиро может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед » проявляют три клуба саудовской лиги, включая «Аль-Наср », в составе которого играет Криштиану Роналду. Не исключено, что бразилец покинет «МЮ» уже в январе.

В текущем сезоне АПЛ Каземиро провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .