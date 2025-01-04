Холанд набрал 10 фэнтези-очков за дубль «Вест Хэму». У Савио 2 ассиста и 8 очков

«Манчестер Сити» дома разгромил «Вест Хэм» (4:1) в 20-м туре АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла 2 матча подряд впервые с октября. Эрлинг Холанд забил по разу в каждом тайме, у него 10 фэнтези-очков: +2 за игру, +8 за голы. В фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе его выбрали 58,43% игроков. Нападающий забил в 2 играх АПЛ подряд впервые с сентября.

Оба гола Холанд – с передач Савио, у полузащитника 8 фэнтези-очков: +2 за игру, +6 за ассисты. В фэнтези АПЛ его выбрали 2,06% игроков. В прошлом туре с «Лестером» у Савио были гол и ассист.

У Фила Фодена гол и 8 фэнтези-очков, полузащитника выбрали 3,52% игроков.

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