Холанд набрал 10 фэнтези-очков за дубль «Вест Хэму». У Савио 2 ассиста и 8 очков
«Манчестер Сити» дома разгромил «Вест Хэм» (4:1) в 20-м туре АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы выиграла 2 матча подряд впервые с октября. Эрлинг Холанд забил по разу в каждом тайме, у него 10 фэнтези-очков: +2 за игру, +8 за голы. В фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе его выбрали 58,43% игроков. Нападающий забил в 2 играх АПЛ подряд впервые с сентября.
Оба гола Холанд – с передач Савио, у полузащитника 8 фэнтези-очков: +2 за игру, +6 за ассисты. В фэнтези АПЛ его выбрали 2,06% игроков. В прошлом туре с «Лестером» у Савио были гол и ассист.
У Фила Фодена гол и 8 фэнтези-очков, полузащитника выбрали 3,52% игроков.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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