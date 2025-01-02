Анчелотти о проблемах «Барсы» с регистрацией Ольмо: «Не знаю этого дела в деталях. Могу сказать, что я уважаю все клубы, институты и правила»
Карло Анчелотти оценил ситуацию «Барселоны» с регистрацией игроков.
Ранее суд отказал каталонскому клубу в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.
«Я не знаю этого дела в деталях. Могу лишь сказать, что я уважаю все клубы, институты и правила.
Но я не могу ответить, поскольку не знаю подробностей», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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