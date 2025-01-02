Анчелотти о проблемах «Барсы» с регистрацией Ольмо: «Не знаю этого дела в деталях. Могу сказать, что я уважаю все клубы, институты и правила»

Карло Анчелотти оценил ситуацию «Барселоны» с регистрацией игроков.

Ранее суд отказал каталонскому клубу в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Я не знаю этого дела в деталях. Могу лишь сказать, что я уважаю все клубы, институты и правила.

Но я не могу ответить, поскольку не знаю подробностей», – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .

Что вообще с Ольмо? «Барса» потеряет его бесплатно?