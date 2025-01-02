Ямаль провел часть тренировки с «Барселоной» после травмы. Вингер надеется сыграть против «Атлетика» в Суперкубке
Ламин Ямаль возобновил тренировки с «Барселоной».
Полузащитник каталонского клуба восстанавливался от повреждения голеностопа, полученного 15 декабря в матче против «Леганеса».
Сегодня, 2 января, испанец провел часть тренировки с «Барселоной».
Сообщается, что Ламин Ямаль надеется сыграть 8 января в матче полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетика».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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