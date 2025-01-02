Ямаль провел часть тренировки с «Барселоной» после травмы. Вингер надеется сыграть против «Атлетика» в Суперкубке

Ламин Ямаль возобновил тренировки с «Барселоной».

Полузащитник каталонского клуба восстанавливался от повреждения голеностопа, полученного 15 декабря в матче против «Леганеса».

Сегодня, 2 января, испанец провел часть тренировки с «Барселоной».

Сообщается, что Ламин Ямаль надеется сыграть 8 января в матче полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетика».