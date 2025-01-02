Дмитрий Гунько: «Не факт, что Россия была бы фаворитом в матче с Арменией. Шансы – «50 на 50». Не представляю, как Карпин мотивирует игроков»
– Сборная России не участвует в турнирах УЕФА и ФИФА, но активно проводит товарищеские игры. Команде нужны такие матчи, как со сборной Брунея, которую россияне обыграли со счетом 11:0?
– В настоящий период времени это очень сложный вопрос. Наверное, болельщик хочет прийти на сборную. В это время сборная должна существовать, футболисты должны собираться.
К сожалению, не было соперника выше уровнем, чем Бруней. Такая сейчас ситуация. Не думаю, что все сидели сложа руки и не искали соперников. Для болельщиков, думаю, было приятно увидеть много голов.
А с профессиональной точки зрения… Я не смотрел этот матч.
– Вам было бы интересно посмотреть встречу между сборными России и Армении? Кто бы победил, если бы такая игра состоялась сегодня?
– Этот матч был бы очень интересным. Не факт, что сборная России была бы фаворитом в этой игре. Номинально, думаю, была бы. Но шансы «50 на 50».
Это все в данной ситуации, когда у сборной России отсутствует максимальный соревновательный опыт. Потому что те игры, которые сборная проводит…
Я даже не представляю, как Валерий Георгиевич Карпин мотивирует игроков и как он это поддерживает.
Это его заслуга, что футболисты выходят и выполняют те задачи, которые Карпин ставит перед ними, – сказал главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько.
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