Дмитрий Гунько: «Не факт, что Россия была бы фаворитом в матче с Арменией. Шансы – «50 на 50». Не представляю, как Карпин мотивирует игроков»

Дмитрий Гунько считает, что Россия не была бы фаворитом в матче с Арменией.

– Сборная России не участвует в турнирах УЕФА и ФИФА, но активно проводит товарищеские игры. Команде нужны такие матчи, как со сборной Брунея, которую россияне обыграли со счетом 11:0?

– В настоящий период времени это очень сложный вопрос. Наверное, болельщик хочет прийти на сборную. В это время сборная должна существовать, футболисты должны собираться.

К сожалению, не было соперника выше уровнем, чем Бруней. Такая сейчас ситуация. Не думаю, что все сидели сложа руки и не искали соперников. Для болельщиков, думаю, было приятно увидеть много голов.

А с профессиональной точки зрения… Я не смотрел этот матч.

– Вам было бы интересно посмотреть встречу между сборными России и Армении? Кто бы победил, если бы такая игра состоялась сегодня?

– Этот матч был бы очень интересным. Не факт, что сборная России была бы фаворитом в этой игре. Номинально, думаю, была бы. Но шансы «50 на 50».

Это все в данной ситуации, когда у сборной России отсутствует максимальный соревновательный опыт. Потому что те игры, которые сборная проводит…

Я даже не представляю, как Валерий Георгиевич Карпин мотивирует игроков и как он это поддерживает.

Это его заслуга, что футболисты выходят и выполняют те задачи, которые Карпин ставит перед ними, – сказал главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько .