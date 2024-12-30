«Олимпиакос» и Виллиан расторгли контракт. 36-летний бразилец стал свободным агентом

Виллиан стал свободным агентом.

«Олимпиакос » и 36-летний полузащитник расторгли соглашение.

Бразилец перешел в греческий клуб в сентябре 2024 года.

Он сыграл за команду 11 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Подробную статистику Виллиана можно изучить здесь .