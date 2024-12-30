Тренер «Аркадага» Байрамов признан лучшим в 2024-м в Туркменистане, клуб получил приз за «честную игру». Основанная Гурбангулы Бердымухамедовым команда ни разу не проиграла внутри страны
Федерация футбола Туркменистана подвела итоги 2024 года, наградив лучших тренеров, игроков и команды по результатам ушедшего сезона национального чемпионата и молодежного первенства. Победители были определены по результатам опроса среди спортивных журналистов и представителей клубов высшей лиги.
Нападающий команды «Аркадаг» Дидар Дурдыев, забивший 31 гол в прошедшем сезоне, получил награду за наибольшее количество забитых мячей. Нападающий команды «Аркадаг II» Энвер Аннаев был признан лучшим игроком молодежного первенства, забив 32 гола.
Также команды «Аркадаг» и «Аркадаг II» получили награды за «Честную игру».
В этом сезоне «Аркадаг» выиграл чемпионат Туркменистана, Кубок и Суперкубок страны.
«Аркадаг» был основан весной 2023 года в одноименном городе. Город и клуб названы в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Слово является официальным титулом бывшего главы государства и означает «твердыню, опору и надежду».
Байрамов возглавляет клуб с прошлого декабря. Под руководством бывшего игрока «Рубина» команда два раза подряд стала чемпионом Туркменистана, дважды побеждала в Кубке и один раз выиграла Суперкубок страны.
«Аркадаг» с момента основания ни разу не проиграл в чемпионате и Кубке страны. Первое поражение в истории клуба произошло в Лиге вызова Азиатской футбольной конфедерации от кувейтского «Аль-Араби».
«Аркадаг» из Туркменистана выиграл все 37 матчей после создания, но не будет включен в Книгу Гиннесса. Клуб основан экс-президентом страны Бердымухамедовым и подписал лучших игроков конкурентов
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