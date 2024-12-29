Состоялся финал турнира «Локо Лига. Новогодний кубок». ШСК «Спартанец» победил

Завершился фиджитал-турнир «Локо Лига. Новогодний Кубок», который проходил в манеже «Локомотива ».

В турнире приняли участие 16 команд из общеобразовательных школ Восточного округа, которые сформировали ребята в возрасте от 9 до 11 лет. Обязательным условием было, чтобы на поле в составе играла минимум 1 девочка. Футбольная часть прошла по правилам мини-футбола 5х5, интерактивная часть – в формате 2х2 в футбольном симуляторе.

Первое место заняла команда ШСК «Спартанец». Обладателем серебряных медалей стала ШСК «Олимпиец». Бронзу взяла ШСК «Лидер-1420».

Турнир прошел при поддержке Московского центра воспитательных практик и Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

В награждении приняли участие заместитель директора Московского центра воспитательных практик Илья Сергеевич Мадилов и старший тренер академии «Локомотива» Александр Генрихович Бородюк.