Кавани об Ибрагимовиче в «ПСЖ»: «Никогда не думал занять его место. Нас хотели противопоставить друг другу, но антагонизма нет. У меня была своя роль в команде, я уважал Златана»

Эдинсон Кавани рассказал об отношениях со Златаном Ибрагимовичем в «ПСЖ».

Уругвайский нападающий был вынужден сменить позицию на поле, уступив ее Ибрагимовичу. Однако проблем в отношениях между ними, по его словам, не было.

«Я никогда не думал о том, чтобы занять его место. Я сосредоточился на том, что мне предстоит делать в качестве вингера. Но вокруг этой истории было создано множество мифов.

Как только я пришел, нас хотели противопоставить друг другу. Мы разные личности, но этого антагонизма не существует.

У меня была своя роль в команде, а Златан был партнером, которого я уважал, с его собственной натурой», – сказал форвард «Бока Хуниорс » в интервью So Foot.