Кавани об Ибрагимовиче в «ПСЖ»: «Никогда не думал занять его место. Нас хотели противопоставить друг другу, но антагонизма нет. У меня была своя роль в команде, я уважал Златана»
Эдинсон Кавани рассказал об отношениях со Златаном Ибрагимовичем в «ПСЖ».
Уругвайский нападающий был вынужден сменить позицию на поле, уступив ее Ибрагимовичу. Однако проблем в отношениях между ними, по его словам, не было.
«Я никогда не думал о том, чтобы занять его место. Я сосредоточился на том, что мне предстоит делать в качестве вингера. Но вокруг этой истории было создано множество мифов.
Как только я пришел, нас хотели противопоставить друг другу. Мы разные личности, но этого антагонизма не существует.
У меня была своя роль в команде, а Златан был партнером, которого я уважал, с его собственной натурой», – сказал форвард «Бока Хуниорс» в интервью So Foot.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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