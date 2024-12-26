В Уругвае застрелили 14-летнего вратаря «Монтевидео Сити Торке» из City Football Group. Игрок пытался уладить перебранку соседей
14-летний вратарь «Монтевидео Сити Торке» был застрелен в Уругвае.
Жерал Фросте из юношеской команды «Монтевидео Сити Торке» скончался в среду после ранения. По данным уругвайской прессы, футболист пытался уладить перебранку между соседями в Монтевидео.
В этот момент один из участников беспорядка вытащил пистолет и произвел выстрел. Пуля попала в грудь Фросте. Случившееся вызвало волнение в округе. Некоторые жители обнаружили стрелка и даже пытались поджечь дом подозреваемого. Отмечается, что у стрелявшего ранее уже были проблемы с законом.
После произошедшего дедушка Фросте отвез его в больницу, однако молодой человек позже скончался.
Клуб «Монтевидео Сити Торке» входит в группу City Football Group.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: CNN Brasil
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