В Уругвае застрелили 14-летнего вратаря «Монтевидео Сити Торке» из City Football Group. Игрок пытался уладить перебранку соседей

14-летний вратарь «Монтевидео Сити Торке» был застрелен в Уругвае.

Жерал Фросте из юношеской команды «Монтевидео Сити Торке» скончался в среду после ранения. По данным уругвайской прессы, футболист пытался уладить перебранку между соседями в Монтевидео.

В этот момент один из участников беспорядка вытащил пистолет и произвел выстрел. Пуля попала в грудь Фросте. Случившееся вызвало волнение в округе. Некоторые жители обнаружили стрелка и даже пытались поджечь дом подозреваемого. Отмечается, что у стрелявшего ранее уже были проблемы с законом.

После произошедшего дедушка Фросте отвез его в больницу, однако молодой человек позже скончался.

Клуб «Монтевидео Сити Торке» входит в группу City Football Group.