Гафин о статусе кандидата в исполком РФС: «Футбол – спорт номер 1 в России и мире. Мы хотим улучшать качество продукта. Надо, чтобы голос клубов был слышен»

Дмитрий Гафин назвал футбол спортом номер 1 в России.

Глава совета директоров «Динамо » высказался о получении статуса кандидата в исполком РФС.

«РПЛ – важный субъект российского футбола. А футбол абсолютно точно – это спорт номер один как у нас в стране, так и в мире. Мы хотим улучшать качество футбольного продукта.

Это может происходить, на мой взгляд, через создание условий по повышению привлекательности РПЛ для болельщиков и развития футбольных коммерческих активов. Клубы могут и должны увеличивать долю коммерческих доходов в своих бюджетах.

Важно продвижение интересов РПЛ, включая такие направления, как ранее упомянутое судейство и защита клубов в рамках работы с агентским регламентом.

Необходимо, чтобы консолидированный голос клубов был слышен в РФС и чтобы клубы были в повестке принимаемых решений в РФС », – сказал Гафин.