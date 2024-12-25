Гафин о статусе кандидата в исполком РФС: «Футбол – спорт номер 1 в России и мире. Мы хотим улучшать качество продукта. Надо, чтобы голос клубов был слышен»
Глава совета директоров «Динамо» высказался о получении статуса кандидата в исполком РФС.
«РПЛ – важный субъект российского футбола. А футбол абсолютно точно – это спорт номер один как у нас в стране, так и в мире. Мы хотим улучшать качество футбольного продукта.
Это может происходить, на мой взгляд, через создание условий по повышению привлекательности РПЛ для болельщиков и развития футбольных коммерческих активов. Клубы могут и должны увеличивать долю коммерческих доходов в своих бюджетах.
Важно продвижение интересов РПЛ, включая такие направления, как ранее упомянутое судейство и защита клубов в рамках работы с агентским регламентом.
Необходимо, чтобы консолидированный голос клубов был слышен в РФС и чтобы клубы были в повестке принимаемых решений в РФС», – сказал Гафин.
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