«Ман Сити» делал Родриго очень заманчивое предложение. Вингер не захотел покидать «Реал» (Relevo)
«Манчестер Сити» предпринимал попытку купить Родриго.
Relevo сообщает, что вингер «Реала» был не очень доволен тем, что в конце прошлого сезона все внимание было приковано к его партнерам, Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Также в жизни бразильца возникли проблемы личного характера.
Однако Родриго никогда не испытывал желания покинуть мадридскую команду, и в подтверждение этому приводится информация об отказе от перехода в состав чемпионов Англии.
Утверждается, что «Ман Сити» сделал очень заманчивое предложение, но 23-летний футболист его отклонил. Он хочет играть за «Реал», но получать больше признания.
Подчеркивается, что мадридский клуб тоже не собирается отпускать бразильца.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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