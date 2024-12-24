«Ман Сити» делал Родриго очень заманчивое предложение. Вингер не захотел покидать «Реал» (Relevo)

«Манчестер Сити» предпринимал попытку купить Родриго.

Relevo сообщает, что вингер «Реала » был не очень доволен тем, что в конце прошлого сезона все внимание было приковано к его партнерам, Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Также в жизни бразильца возникли проблемы личного характера.

Однако Родриго никогда не испытывал желания покинуть мадридскую команду, и в подтверждение этому приводится информация об отказе от перехода в состав чемпионов Англии.

Утверждается, что «Ман Сити » сделал очень заманчивое предложение, но 23-летний футболист его отклонил. Он хочет играть за «Реал», но получать больше признания.

Подчеркивается, что мадридский клуб тоже не собирается отпускать бразильца.