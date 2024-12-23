Салах набрал 18 фэнтези-очков за 2+2 с «Тоттенхэмом». У полузащитника 9 матчей подряд с результативными действиями в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ (6:3).

Мохамед Салах забил 2 гола и отдал 2 ассиста, набрав за игру 18 фэнтези-очков: +2 за игру, +10 за голы, +6 за ассисты. В фэнтези АПЛ полузащитника выбрали 56,71% игроков. В чемпионате у Салаха 9 матчей подряд с результативными действиями, на этом отрезке в 6 играх он набрал 10+ фэнтези-очков.

Салах – лучший в фэнтези по очкам (157), лучший бомбардир АПЛ (15 голов) и лучший ассистент (11). Также он стал первым в истории Премьер-лиги, кому удалось забить 10 голов и сделать 10 результативных передач до Рождества.

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