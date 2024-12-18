Экс-форвард «Баварии» Шупо-Мотинг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллс»
Эрик-Максим Шупо-Мотинг стал игроком «Нью-Йорк Ред Буллс».
Об этом объявила пресс-служба американского клуба.
Экс-нападающий «Баварии» присоединился к «Ред Буллс» на правах свободного агента.
Шупо-Мотинг покинул «Баварию» по окончании прошлого сезона после истечения контракта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Нью-Йорк Ред Буллс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем