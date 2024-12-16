Матч за Суперкубок Европы-2025 пройдет в Удине 13 августа
УЕФА определился с местом проведения Суперкубка Европы в 2025 году.
Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне пройдет на стадионе «Фриули» в Удине. Игра запланирована на 13 августа 2025 года.
В 2024 году матч за Суперкубок Европы между «Реалом» и «Аталантой» прошел в Варшаве. Мадридский клуб, выигравший Лигу чемпионов в прошлом сезоне, одержал победу со счетом 2:0.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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