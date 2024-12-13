Умер 15-летний вратарь «Вест Хэма» Фэйрс. У мальчика диагностировали рак мозга в 2023-м, он перенес 7 операций

От рака мозга умер 15-летний футболист академии «Вест Хэма».

Лондонский клуб объявил, что представлявший команду U15 вратарь Оскар Фэйрс ушел из жизни «после мужественной борьбы с раком».

Metro пишет , что в августе 2023 года у мальчика была выявлена 7-сантиметровая эпендимома – сравнительно редко встречающаяся опухоль мозга. За несколько месяцев до постановки этого диагноза Оскар начал испытывать учащенное сердцебиение, слабость в правой стороне тела, головные боли и недомогание, и сперва ему ошибочно диагностировали ментальные проблемы и мигрень. Впоследствии удалось выявить настоящую причину.

Фэйрс перенес семь операций, прошел курсы химиотерапии и радиотерапии, после чего стало известно, что единственным вариантом остается паллиативная терапия.

Ранее для того, чтобы помочь семье мальчика отправить его на лечение во Францию за 100 000 фунтов, были организован сбор средств на краудфандинговой платформе. Игроки «Вест Хэма» пожертвовали 27 000 фунтов, совладелец Дэвид Салливан – 10 000 фунтов. Полузащитник «Арсенала» и бывший капитан «Вест Хэма» Деклан Райс перевел 5 000 фунтов.