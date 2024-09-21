6:0 за тайм – исторический разгром в Лиге 1. У Мукоко дубль

Тур в Лиге 1 стартовал с аномального результата: «Ницца» дома уничтожила «Сент-Этьен» – 8:0.

К перерыву уже было 6:0. Постарался и 19-летний Юссуфа Мукоко – у него дубль.

6 голов за тайм – такого в XXI веке не было

«Сент-Этьен» посыпался уже на 4-й минуте, когда центральный защитник Дилан Батубинсика срезал в свои. Дальше включились игроки «Ниццы»: Мукоко сделал 2+1, его партнер по атаке Эванн Гессан оформил гол и ассист.

Тренер «Сент-Этьена» Оливье Даль’Ольо пытался хотя бы замедлить разгром: сделал тройную замену на 35-й минуте (при 0:4). «Ницца» после этого забила дважды за три минуты – тренерский ход едва ли сработал. Во втором тайме «Ницца» все же притормозила: только плюс два, в итоге закончили 8:0.

Теперь осознаем, насколько это мощно в плане истории.

● «Ницца» – первая команда Лиги 1 в XXI веке с шестью голами за тайм. Чуть отстали от «Лиона», который в 1997-м забил семь «Марселю».

● «Ницца» повторила клубный рекорд! Впервые за 49 лет выиграли 8:0 – это самый крупный счет в истории команды с Лазурного берега. В 1975-м разнесли скромный «Голден Стар» в Кубке Франции.

● «Ницца» за предыдущие четыре тура забила всего шесть мячей. А теперь влетело аж восемь.

● «Сент-Этьен» вряд забудет такой провал. Хуже сыграли только в 1951-м, когда получили 0:9 от «Бордо».

«Сент-Этьен» едва-едва вернулся в Лигу 1. В прошлом сезоне Лиги 2 клуб занял третье место, а в стыках переиграл «Метц» (4:3 по сумме). Но в элите пока большие проблемы: четыре поражения в пяти турах, единственная победа – над крепким «Лиллем» (1:0). 16-е место, ужасная разница (1:15) – «Сент-Этьен» заново привыкает к топ-уровню.

Не забыли про Мукоко? Среди взрослых ему сложнее, «Боруссия» ждала больше голов

Быстро напомним его историю – повод отличный.

Юссуфа начинал в академии «Санкт-Паули»: забил 21 мяч в 12 играх за команду до 15 лет. Потом мальчика забрали в «Боруссию», там он стал еще сильнее: 33 гола в 15 матчах за команду U-15.

В 2017-м 12-летнего парня на вырост перевели в команду U-17. В дебютном матче он сделал дубль, чем впервые привлек внимание мировых медиа. Затем выдал два хет-трика и покер – стало понятно, что у «Боруссии» растет феномен. Мукоко забил рекордные 50 мячей в 28 играх.

Перед сезоном-2019/20 14-летний Мукоко перешел в команду до 19 лет и забил шесть раз в первом же матче. На этом уровне парень снова побил кучу рекордов.

Мукоко впервые забил в Бундеслиге в 16 лет и 28 дней – рекорд чемпионата Германии. Предыдущий продержался меньше года – Флориан Виртц из «Байера» забил «Баварии» в возрасте 17 лет и 34 дней.

При этом Юссуфа сложно привыкал к профессиональному уровню: 3 гола в 14 матчах сезона-2020/21, 2 в 16 сезона-2021/22, 7+3 за 26 игр Бундеслиги-2022/23 (чаще выходил на замену) и только 5 голов в 20 матчах сезона-2023/24. Самым странным казалось слабое качество ударов – он находил убойные точки, но мяч регулярно сваливался с ноги.

Мукоко недостаточно забивал, поэтому «Дортмунд» отдал его в аренду. В «Ницце» у форварда неплохой шанс – там нарисовалась сложная ситуация с травмами игроков атаки, а тренер Франк Эс играет с тройкой впереди. Мукоко уже сверкает в новой команде.

Фото: instagram.com/ogcnice ; East News /Christophe SIMON / AFP, firo Sportphoto / Ralf Ibing / augenklick