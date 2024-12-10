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Паулу Фонсека: «Милан» – команда уровня ЛЧ. Мы прогрессируем, в Серии А приближаемся к той игре, которую демонстрируем в еврокубке»

Паулу Фонсека считает, что «Милан» – команда уровня Лиги чемпионов.

Завтра итальянский клуб примет «Црвену Звезду» в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА. 

«Лига чемпионов всегда особенный турнир, это совершенно другая мотивация. Мы готовимся к матчам одинаково, потому что всегда хотим побеждать. Но соперники, структуры и стратегии меняются.

Я прекрасно понимаю престиж «Милана» в Европе и насколько важно для клуба хорошо выступать в Лиге чемпионов, ведь «Милан» – это команда уровня Лиги чемпионов. Самое важное – выиграть следующий матч, но я не могу сказать, что мы не думаем о выходе в топ-8», – сказал тренер «Милана». 

Также Фонсека высказался о разнице в результатах команды при игре в матчах Серии А и в еврокубковом турнире, он выразил уверенность, что «россонери» прогрессируют.

«Мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я продолжаю верить, что мы становимся лучше и в конечном итоге окажемся на другой позиции. Я не сомневаюсь в этом, именно поэтому я продолжаю работать каждый день с той же уверенностью и позитивом, что и с первого дня.

Я понимаю чувства болельщиков, если смотреть на турнирную таблицу. Но мы работаем, чтобы улучшить ситуацию. Это совершенно разные матчи, но в лиге мы с каждым днем все ближе подходим к тому уровню, который показываем в Лиге чемпионов», – приводит слова Фонсеки Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМилан
logoПаулу Фонсека
logoсерия А Италия
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