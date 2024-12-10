«Аль-Наср» предоставил Роналду, Мане и другим игрокам BMW XM. Автомобили стоят от 155 000 евро

Игроки «Аль-Насра» получили автомобили от клуба.

Клуб из Саудовской Аравии предоставил Криштиану Роналду , Садьо Мане и другим футболистам основного состава BMW XM. Стоимость автомобилей составляет от 155 000 евро.

На номерных знаках написаны фамилии игроков и стоят их автографы.

Фото: https://www.instagram.com/alnassr/