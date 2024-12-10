«Аль-Наср» предоставил Роналду, Мане и другим игрокам BMW XM. Автомобили стоят от 155 000 евро
Игроки «Аль-Насра» получили автомобили от клуба.
Клуб из Саудовской Аравии предоставил Криштиану Роналду, Садьо Мане и другим футболистам основного состава BMW XM. Стоимость автомобилей составляет от 155 000 евро.
На номерных знаках написаны фамилии игроков и стоят их автографы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
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