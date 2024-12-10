Игроков «Крыльев» заставили записать видео, контракт на 765 млн долларов в бейсболе, уволен оскорблявший Клоппа судья Кут, завершены слушания по делу «Сити», «Колорадо» обменял Георгиева и другие новости

1. Игроков «Крыльев Советов» заставили записать видео про инициативу «Чистый спорт». Задача пришла из правительства Самарской области, Ломаев читал присланный текст, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

2. Доминиканский бейсболист Хуан Сото заключил крупнейший контракт в истории спорта. Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Метс» выплатит аутфилдеру 765 миллионов долларов в течение 15 лет.

3. Уволен британский судья Дэвид Кут. Он называл Юргена Клоппа «полным мудаком» в частной беседе и вдыхал белый порошок во время Евро-2024.

4. Завершились слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити». Вердикт объявят в ближайшие месяцы, а в случае апелляций разбирательства могут затянуться до конца следующего сезона. The Times пишет, что вердикт могут огласить в конце января, обвинений уже 130, а не 115 , а при понижении в классе комиссия может отложить исполнение наказания до рассмотрения апелляции.

5. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских фигуристов к квалификационному турниру к Олимпиаде-2026, сообщает «Р-Спорт». Впрочем, член совета ISU Александр Кибалко заявил , что у организации нет таких полномочий, все решает МОК.

6. «Колорадо» обменял Александра Георгиева и Николая Коваленко в «Сан-Хосе». Взамен «Эвеланш» получили вратаря Маккензи Блэквуда, форварда Дживани Смита, а также выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2027. «Шаркс», помимо двух игроков, получили выбор в 5-м раунде драфта-2025 и во 2-м раунде драфта-2026.

7. Дин Лижэнь обыграл Гукеша в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам и сравнял счет .

8. «Спартак» выплатит «Твенте» 1 млн евро бонусов , если Манфред Угальде наберет 25 очков по «гол+пас» в сезоне. Еще 1 млн предусмотрен за чемпионство, пишет Metaratings.

9. Футбольная ассоциация Сирии сменила эмблему после смены власти в стране . Форму сборной поменяли с красной на зеленую – цвет флага оппозиции.

10. НХЛ. «Рейнджерс» с вернувшимся после рождения дочери Шестеркиным уступили «Чикаго» (1:2, 8-е поражение в 10 матчах ), у Игоря 30 сэйвов после 32 бросков, у Панарина – 0 очков за 24:57 при 7 бросках в створ. Все результаты дня – здесь .

11. НБА. 24 очка и 15 подборов от Таунса помогли «Нью-Йорку» обыграть «Торонто» в единственном матче дня.

12. «Барселона» была подавлена после ничьей с «Бетисом», Флик разозлился. Победа «Реала» усилила негатив в раздевалке, пишет As.

13. Шансы «Спартака» на чемпионство выросли до 17,5% . Вероятность титула «Зенита» – 40,2%, «Краснодара» – 35%, считает Opta.

Кроме того, Эсекиэль Барко – лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии Opta. Угальде – 2-й, Осипенко – 3-й, Батраков – 4-й, Клаудиньо – 6-й, Сперцян – 8-й.

14. «Реал» и «Барса» сыграют с клубами 4-й лиги в 1/16 финала Кубка Испании – с «Депортива Минера» и «Барбастро». «Атлетико» – с «Марбельей» из 3-го дивизиона.

15. Винисиус, Мбаппе, Холанд, Родри, Беллингем, Кроос, де Брюйне – в символической сборной года от FIFPro. Месси не попал в сборную от FIFPro впервые за 18 лет , а Роналду нет второй год подряд – ранее его выбирали 15 раз кряду. Больше всех голосов футболистов получил Джуд Беллингем – 11 176 .

16. Попавший в ДТП Микаил Антонио выбыл минимум на год . Форвард «Вест Хэма» перенес операцию на ноге.

17. 40-летний Тиаго Силва прошел поле на коленях после того, как «Флуминенсе» спасся от вылета: «Мы должны прославить Бога. Теперь понимаю, какую миссию я выполнял, придя сюда».

Цитаты дня.

Дуглас Сантос: «Очень люблю Россию, поэтому и получил гражданство. Но за сборную должны играть молодые русские воспитанники . Я по-прежнему мечтаю сыграть за Бразилию»

Карпин о долгих переездах «Ростова»: «Я в 55 лет вывожу, а игроки в свои 25 почему не могут? Будут посланы далеко и подальше, если кто‑то подойдет. Это отмазки»

«В Нью-Йорке много мигрантов, есть грязь, бомжи, но я на эти недостатки внимания не обращаю – все-таки родина . Москва намного чище». Воспитанник «Рубина» Зильберман о городах США и России

Ван дер Варт об Ибрагимовиче: «Высокомерный идиот . В 2004-м кто-то из нас должен был покинуть «Аякс» – другого варианта не было»

Мбаппе о календаре: «Я всегда хочу играть, но у нас нет времени на восстановление, на отдых. В НБА есть четырехмесячный отпуск, а футболисты отдыхают две недели »

Фетисов о российском спорте: «Нельзя возвращаться в нейтральном статусе! Только под флагом и гимном»

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Исторические матчи, покажем миру уровень хоккея. Даже в Дурбане все знают, когда играет СКА, смотрят . И в Нью-Йорке все наблюдают, конечно же»