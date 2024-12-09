Сирийская футбольная ассоциация сменила эмблему после смены власти в стране. Форму сборной поменяли с красной на зеленую – цвет флага оппозиции
Футбольная ассоциация Сирии сменила эмблему и цвета после смены власти в стране.
8 декабря вооруженные отряды сирийской оппозиции вошли в Дамаск и объявили о свержении Башара Асада.
После прихода к власти оппозиции Сирийская футбольная ассоциация (SFA) сменила дизайн эмблемы – красный логотип с двумя звездами сменился на зеленую эмблему с тремя звездами.
Цвет формы сборной Сирии также изменился с красного на зеленый – цвет флага оппозиционных сил.
«В истории сирийского спорта произойдут первые исторические перемены, связанные с отказом от фаворитизма, кумовства и коррупции. Добро пожаловать в новую Сирию! 💚🤍🖤 😍» – говорится в заявлении SFA.
Изображения: соцсети SFA
Опубликовала: Анна Сунцова
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