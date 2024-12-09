765 млн долларов за 15 лет доминиканского бейсболиста Хуана Сото – рекордный контракт в истории спорта
Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Метс» выплатит аутфилдеру 765 миллионов долларов в течение 15 лет.
Контракт Сото предусматривает среднюю годовую выплату в размере 51 миллиона долларов без каких-либо отсрочек. Соглашение также включает пункт о расторжении контракта после сезона-2029.
Сообщается, что «Метс» могут аннулировать отказ Сото, увеличив его годовую зарплату с 51 миллиона до 55 миллионов долларов на оставшиеся 10 лет контракта. Если это произойдет, общая стоимость контракта превысит 800 миллионов долларов.
Контракт делает Сото не только самым высокооплачиваемым игроком в истории MLB, но и самым высокооплачиваемым спортсменом во всех профессиональных видах спорта.
Сделка Сото превосходит предыдущий рекорд, установленный японцем Сехеем Отани, который в прошлом году подписал 10-летний контракт на сумму 700 миллионов долларов с «Лос-Анджелес Доджерс».
Хуан Сото выступает в MLB с 2018 года. Прошлый сезон доминиканец провел в составе «Янкис», с которыми вышел в Мировую серию, где «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Доджерс».
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