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765 млн долларов за 15 лет доминиканского бейсболиста Хуана Сото – рекордный контракт в истории спорта

Доминиканский бейсболист Хуан Сото заключил крупнейший контракт в истории спорта.

Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Метс» выплатит аутфилдеру 765 миллионов долларов в течение 15 лет. 

Контракт Сото предусматривает среднюю годовую выплату в размере 51 миллиона долларов без каких-либо отсрочек. Соглашение также включает пункт о расторжении контракта после сезона-2029.

Сообщается, что «Метс» могут аннулировать отказ Сото, увеличив его годовую зарплату с 51 миллиона до 55 миллионов долларов на оставшиеся 10 лет контракта. Если это произойдет, общая стоимость контракта превысит 800 миллионов долларов.

Контракт делает Сото не только самым высокооплачиваемым игроком в истории MLB, но и самым высокооплачиваемым спортсменом во всех профессиональных видах спорта.

Сделка Сото превосходит предыдущий рекорд, установленный японцем Сехеем Отани, который в прошлом году подписал 10-летний контракт на сумму 700 миллионов долларов с «Лос-Анджелес Доджерс».

Хуан Сото выступает в MLB с 2018 года. Прошлый сезон доминиканец провел в составе «Янкис», с которыми вышел в Мировую серию, где «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Доджерс».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Playoffs
деньги
Метс
logoMLB
Хуан Сото
Сехей Отани
бизнес
Доджерс
рекорды
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